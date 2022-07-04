Компания SsangYong Motor пытается улучшить своё положение

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Южнокорейский автопроизводитель SsangYong Motor не первый год находится в сложном положении. Ранее ожидалось, что её приобретёт компания Edison Motors, но сделка была отменена, поскольку покупатель не произвёл оплату. Новый покупатель – южнокорейский химический конгломерат KG Group. В соответствии с планом нормализации положения компании, к 2024 году автопроизводитель представит три модели электромобилей. Это позволит SsangYong Motor вернуть себе звание одного из лидеров отечественного рынка кроссоверов. Во втором полугодии планируется произвести 26 тыс. автомобилей. Глава KG Group Квак Чжэ Сон провозгласил план нормализации положения компании за счёт активного выхода на зарубежные рынки, что избавит SsangYong Motor от необходимости реструктуризации. KG Group выделит 900 млрд вон (690 млн долларов) на приобретение SsangYong Motor и операционные расходы. Однако общий объём задолженностей автопроизводителя составляет 1,5 трлн вон (1 млрд 150 млн долларов). Кроме того, мировая экономика переживает кризис, в связи с чем ожидается сокращение спроса на автомобили.