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К 2024 году в РК будет создано стратегическое командование. Соответствующий план представлен в ходе заседания военного командования, состоявшегося 6 июля в штабном комплексе в Керёндэ провинции Чхунчхон-Намдо под председательством президента РК Юн Сок Ёля. В задачи новой военной структуры будет входить управление трёхкомпонентной системой противодействия северокорейской ядерной угрозе, которая допускает нанесение превентивного удара по ядерным объектам и командным центрам противника. Таким образом, стратегическое командование будет осуществлять полный контроль над системами ответного и превентивного удара по ракетным объектам Севера Kill Chain, противоракетной и противовоздушной обороны KAMD (Korea Air and Missile Defense), нанесения массированного ответного удара (KMPR). Трёхкомпонентная система включает комплекс средств мониторинга и поражения, среди которых спутники, управляемые ракеты большой дальности разных классов, американские комплексы ПРО Patriot PAC-3, баллистические ракеты «Хёнму», истребители F-35A, подлодки и другие виды вооружений. Рассматривается план передачи в подчинение стратегическому командованию сил кибербезопасности и космических сил. Создание нового командного органа рассматривалось администрацией бывшего президента Мун Чжэ Ина, но в атмосфере межкорейского примирения работа велась крайне медленно.