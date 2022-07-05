Профицит платёжного баланса РК составил в мае 3,8 млрд долларов

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По предварительным данным Банка Кореи, опубликованным 7 июля, профицит платёжного баланса РК составил в мае 3 млрд 860 млн долларов. В апреле был зафиксирован первый за два года дефицит в размере 80 млн долларов. Между тем, майский профицит на 6 млрд 550 млн долларов меньше, чем за тот же период прошлого года. Профицит товарного баланса составил 2 млрд 740 млн долларов, сократившись на 3 млрд 910 млн долларов в годовом исчислении. Экспорт составил 61 млрд 700 млн долларов, увеличившись на 20,5% в годовом исчислении, благодаря высокому спросу на полупроводники и нефтепродукты. Импорт вырос на 32,4%, составив 58 млрд 960 млн долларов. Ввоз в страну сырья вырос на 52,9%. Импорт нефти, угля, газа и нефтепродуктов увеличился на 75%. В сфере услуг зафиксирован дефицит в 20 млн долларов. В отрасли туризма отмечен дефицит в 640 млн долларов.