Samsung Electronics прогнозирует рост прибыли во втором квартале на 11,3%

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Прогноз операционной прибыли компании Samsung Electronics за период с апреля по июнь, опубликованный 7 июля, составил 14 трлн вон (11 млрд долларов), что на 11,3% больше, чем год назад. Объём продаж прогнозируется на уровне 77 трлн вон (60 млрд долларов). Это на 20,9% больше, чем годом ранее. Благоприятные показатели Samsung Electronics обусловлены высоким спросом на микросхемы, используемые в серверах и центрах обработки данных. Глобальные поставки DRAM выросли во втором квартале на 9%, а NAND Flash - на 2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Между тем, сокращение потребительских расходов, вызванное инфляцией, привело к снижению спроса на смартфоны и телевизоры. По оценкам, поставки смартфонов Samsung составят во втором квартале 61 млн единиц, что на 16% меньше, чем в предыдущем квартале.