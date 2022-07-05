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Политика

Президент РК обещает поддержать аэрокосмическую отрасль

Write: 2022-07-07 11:36:21Update: 2022-07-07 15:06:50

Президент РК обещает поддержать аэрокосмическую отрасль

Photo : KBS News

Правительство окажет активную поддержку отечественной аэрокосмической отрасли, чтобы страна могла вступить в эру «космической экономики». Об этом президент РК Юн Сок Ёль заявил 6 июля в ходе посещения Корейского института аэрокосмических исследований в Тэчжоне. Он поздравил учёных  с успешным запуском первой южнокорейской ракеты-носителя «Нурихо», назвав аэрокосмическую отрасль ключевым направлением национальной конкурентоспособности. Передача гражданской промышленности технологий, которые использовались для запуска «Нурихо», поможет дальнейшему росту конкурентоспособности отечественной экономики,- отметил глава государства. Он подчеркнул необходимость использования отечественной системы спутниковой навигации новыми отраслями, такими как дроны и автономное управление транспортными средствами. Президент напомнил, что к 2031 году РК разработает лунный посадочный модуль для полномасштабного участия в американской лунной программе Artemis. 
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