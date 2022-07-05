В РК обсуждается ревакцинация всего населения от COVID-19

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Карантинные власти РК обсуждают возможность ревакцинации всего населения страны четвёртой дозой вакцины от COVID-19. Такое мнение высказывается на фоне ослабления защитного действия третьей дозы и снижения коллективного иммунитета. В настоящее время вакцинации четвёртой дозой подлежат пожилые люди старше 60 лет, люди с ослабленным иммунитетом, пациенты учреждений социального обслуживания. Несмотря на то, что ревакцинация началась в апреле, прививку получили лишь около трети лиц старше 60 лет. Мнения о целесообразности ревакцинации всего населения расходятся. В частности, отмечается, что используемые в настоящее время вакцины действуют против первого варианта COVID-19, поэтому они неэффективны как средство защиты от новых вариантов. В связи с этим высказывается мнение, что эффективность четвёртой дозы не оправдывает затрат на всеобщую ревакцинацию. Вместе с тем, перед властями стоит задача подготовить новый пакет карантинных мер на случай повторной волны коронавируса.