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В Корее

Половина школьников РК испытывают беспокойство и депрессию

Write: 2022-07-07 13:24:36Update: 2022-07-07 13:27:02

Половина школьников РК испытывают беспокойство и депрессию

Photo : YONHAP News

Около половины южнокорейских школьников испытывают беспокойство и депрессию из-за напряжённости обучения и получаемых оценок. Такими стали результаты исследования, проведённого неправительственной организацией «Частное образование без беспокойств» среди пяти тысяч школьников и 1.008 родителей. 53,3% школьников жалуются на стресс, связанный с учёбой. Самыми распространёнными причинами такого состояния выступают «разочарование» и «потеря уверенности в себе». Среди учеников старших классов к этому добавляется нагрузка, связанная с предстоящим поступлением в вуз. Стресс приводит к недостатку сна. Среди учеников шестых классов начальной школы доля детей, которые недосыпают, составила 25%, среди учеников школы средней ступени – 44%, в старшей школе 60%. Вместе с тем, 80% школьников считают, что государство должно решить проблему образования, основанного на конкуренции, и трудностей при поступлении в вуз. 
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