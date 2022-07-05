KDI: В РК сохраняются темпы восстановления экономики

Photo : YONHAP News

В последнее время в РК сохраняются умеренные темпы восстановления экономики. Об этом говорится в докладе Корейского института развития (KDI), опубликованном 7 июля. Отмечается улучшение ситуации в сфере услуг и ухудшение показателей производства из-за внешних факторов. Ранее эксперты говорили о рисках экономического спада в связи с ситуацией на мировых рынках и локдауном в крупнейших городах Китая. В мае производство в сфере услуг выросло на 7,5% в годовом исчислении, что на 2,5% больше, чем апрельский рост. Значительное улучшение показателей наблюдается в секторах ресторанного и гостиничного бизнеса, спорта, искусства и досуга. В мае общий объём промышленного производства вырос на 7,1% в годовом исчислении. Индекс совпадающих индикаторов, демонстрирующий нынешнее состояние экономики, увеличился впервые после двух месяцев спада. Индекс опережающих индикаторов, указывающий на прогнозы о состоянии экономики в ближайшее время, вырос впервые за 11 месяцев.