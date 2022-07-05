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Политика

ВМС РК участвуют в учениях RIMPAC

Write: 2022-07-07 14:46:37Update: 2022-07-07 18:42:08

Photo : YONHAP News

У побережья Гавайских островов проходят многонациональные морские учения RIMPAC. Южнокорейские военно-морские силы принимают в них участие с 1990 года, однако в этом году масштабы участия были существенно расширены. Южнокорейская группировка - вторая по численности после американской. В районе учений находятся десантный корабль «Марадо» водоизмещением 14,5 тыс. тонн, подводная лодка типа «Синдольсок» водоизмещением 1.800 тонн, эсминцы «Сэчжон Великий» и «Мунму Великий», а также около тысяч военных моряков. Цель учений RIMPAC, которые проводятся с 1971 года, отработка действий по обеспечению безопасности морских коммуникаций и противодействию потенциальным угрозам безопасности на море. В нынешних учениях принимают участие в общей сложности 40 боевых кораблей из 26 стран мира. Южнокорейскую группировку возглавляет адмирал Ан Сан Мин, который командует комбинированными манёврами экспедиционной ударной группы, включая операции по высадке морского десанта. 
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