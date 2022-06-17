Главы МИД РК и КНР договорились организовать регулярный диалог

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На индонезийском острове Бали проходит встреча министров иностранных дел «Большой двадцатки». 7 июля в рамках этого мероприятия состоялись переговоры глав МИД РК и Китая Пак Чина и Ван И. Стороны договорились организовать регулярный диалог, включая очные контакты. Это, в частности, поездка Пак Чина в Пекин и ответный визит Ван И в Сеул во второй половине года. Министры договорились также активизировать каналы стратегического диалога между двумя странами и развивать экономическое сотрудничество в рамках двустороннего соглашения о свободной торговле. Пак Чин предложил восстанавливать и расширять туристические обмены между двумя странами. Он призвал Китай играть конструктивную роль в возвращении Северной Кореи за стол переговоров. В свою очередь, Ван И выразил надежду на укрепление сотрудничества в сферах культуры, экономики и по другим направлениям. Он заявил о готовности Пекина к взаимодействию с Сеулом с учётом взаимных интересов.