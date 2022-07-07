РК и США обсуждают экономическую безопасность

Photo : YONHAP News

7 июля в Вашингтоне состоялись переговоры секретаря президента РК по вопросам экономической безопасности Ван Юн Чжона и старшего директора по технологиям и национальной безопасности Совета национальной безопасности США Таруна Чабры. Договорённость о начале переговоров в таком формате была достигнута в мае этого года в ходе южнокорейско-американского саммита. В совместном заявлении стороны обозначили важность укрепления сотрудничества в сфере экономической и энергетической безопасности в целях защиты взаимных интересов. Было принято решение о начале диалога по корректировке подходов к административным и политическим контактам двух стран. В переговорах приняли участие с южнокорейской стороны представители МИД, а также министерства промышленности, торговли и энергетики, а со стороны США - представители госдепартамента, министерств торговли и энергетики. Переговоры по экономической безопасности продолжаются. Стороны планируют обсудить проблему сбоев в цепочках поставок, взаимодействие в сфере полупроводников и батарей, а также затронуть тему минеральных ресурсов.