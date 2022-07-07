Вариант Омикрона ВА.5 может вызвать новую волну заражений

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Новый вариант штамма коронавируса Омикрон ВА.5 может стать причиной новой волны заражений в РК. В последнее время 100% заражений в стране приходятся на Омикрон. При этом уровень заражения ВА.5 внутри страны составил 24,1%, а среди ввозных случаев - 49,2%. Данные показатели продолжают расти. Новый вариант Омикрона отличается повышенной заразностью, обусловленной способностью обходить иммунитет к коронавирусу, выработанный за счёт вакцинации или заражения другими штаммами. В мае Корейское управление по контролю и профилактике заболеваний прогнозировало, что к концу июля среднесуточный прирост количества новых больных составит 9 тыс. человек. Однако уже в начале июля реальный показатель приблизился к 20 тысячам. Дальнейшая эпидемическая ситуация зависит от скорости распространения ВА.5. Эксперты допускают, что к середине августа суточный прирост новых заражённых может составить 100-200 тыс. человек. Между тем, за рубежом распространение ВА.5 не вызывает роста количества тяжёлых больных и смертельных случаев. Поэтому ужесточение карантинных мер пока не рассматривается.