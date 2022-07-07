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Политика

Главы МИД РК, США и Японии проведут переговоры на Бали

Write: 2022-07-08 11:41:53Update: 2022-07-08 11:43:58

Главы МИД РК, США и Японии проведут переговоры на Бали

Photo : Getty Images Bank

8 июля в рамках проходящей на индонезийском острове Бали министерской встречи «Большой двадцатки» состоится трёхсторонняя встреча глав внешнеполитических ведомств РК, США и Японии. Это будет первая встреча главы южнокорейского МИД Пак Чина с госсекретарём Энтони Блинкеном и министром иностранных дел Японий Ёсимасой Хаяси. Как сообщили в южнокорейском внешнеполитическом ведомстве, предстоящую встречу можно рассматривать как демонстрацию усилий трёх стран по укреплению сотрудничества в области безопасности. Состоится ли двусторонняя встреча Пак Чина с его японским коллегой, пока не решено. Накануне глава южнокорейского МИД встретился со своими коллегами из Китая, Индонезии, Австралии и Европейского союза, принял участие в многосторонних переговорах с министрами иностранных дел стран-членов MIKTA - Мексики, Индонезии, Турции и Австралии. MIKTA - аббревиатура названий пяти стран. Неформальный консультативный орган создан в 2013 году для укрепления партнёрства между пятью странами. 
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