Хан Док Су: РК справится с экономическими угрозами

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Перед РК стоит угроза «шторма» в экономике, но власти уверены в том, что они справятся с ситуацией. Об этом заявил 7 июля журналистам премьер-министр Хан Док Су. Он отметил, что правительство знает причины экономических угроз и то, что они носят временный характер. Однако пока трудно говорить о том, как долго будут сохраняться факторы, осложняющие состояние экономики. Коснувшись проблемы учётной ставки, Хан Док Су отметил, что высокая ставка является бременем для народа. По его словам, США более 10 лет проводили политику количественного смягчения, но мир более не справляется с ростом спроса, обусловленным сверхмягкой финансовой политикой. Из-за противостояния США с Россией и Китаем, а также ситуации в Украине глобальные цепочки поставок нарушены. Однако нынешний кризис всё же пока несравним с последствиями нефтяного кризиса 1973 года. Премьер-министр также отметил необоснованность мнения о том, что рост учётной ставки приведёт к сохранению высокой инфляции. По его словам, правительство разрабатывает меры поддержки уязвимых слоёв населения на случай ухудшения их положения в связи с увеличением учётной ставки. Хан Док Су также заявил, что необходимо продолжать средне- и долгосрочную программу реформирования экономики, продвигаемую президентом.