Президент РК прилагает усилия к стабилизации жизни населения

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8 июля президент РК Юн Сок Ёль провёл первое чрезвычайное заседание правительства по вопросу жизнеобеспечения населения. Он отметил, что, несмотря на ряд мер, принятых с начала его работы на посту главы государства, ощущаемая экономическая ситуация остаётся сложной. Юн Сок Ёль подчеркнул необходимость сосредоточить все ресурсы и возможности на стабилизации положения народа, уделив этому вопросу максимальное внимание. Президент отметил необходимость в первую очередь обеспечить достаточный объём финансовых ресурсов за счёт реструктуризации расходов в госсекторе, чтобы направить их на поддержку уязвимых слоёв населения. В целях стабилизации цен Юн Сок Ёль пообещал тщательно следить за поставками товаров, поддерживать скидки на сельскохозяйственные продукты, увеличивать импорт. Он сообщил о разработке мер поддержки тех, кто испытывает трудности из-за повышения ставок по кредитам, а также о продлении замораживания размера платы за аренду социального жилья. Президент подчеркнул важность единства народа в преодолении угроз, связанных с инфляционным кризисом во всём мире. Он призвал правительство в первую очередь заниматься вопросом стабилизации жизни населения, чтобы жители страны могли почувствовать улучшение ситуации.