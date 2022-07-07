INSS: Во втором полугодии КНДР будет активно демонстрировать силу

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Во второй половине этого года Северная Корея может активизироваться в вопросе демонстрации силы, включая испытания ядерного и ракетного оружия. Такой прогноз представлен Институтом национальной стратегии безопасности. Представитель института Ким Бо Ми сообщила, что Север, скорее всего, после стабилизации эпидемической ситуации проведёт ядерные испытания, открыто освещая данный факт. Если они окажутся успешными, то это позволит Пхеньяну сосредоточиться на других видах вооружений. Также нельзя исключать возможности того, что в ответ на совместные южнокорейско-американские военные учения Пхеньян пойдёт на серьёзные недружественные действия. Возможно, речь может идти о какой-либо активности в Жёлтом море или в приграничных районах в рамках проверки боеготовности южнокорейских вооружённых сил. В докладе института отмечается, что, несмотря на ожидаемое седьмое ядерное испытание, вряд ли стоит ожидать активного вмешательства США и Китая. Поскольку администрация Джо Байдена сосредоточена на подготовке к промежуточным выборам в ноябре, а в Пекине осенью состоится ХХ съезд КПК. К тому же в условиях нарастающего противостояния крупных стран северокорейская ядерная проблема отходит на второй план.