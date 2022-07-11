10 июля в РК 12.693 новых случая COVID-19

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По данным Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний, 10 июля в стране зарегистрированы 12.693 новых случая COVID-19. Это на 7.717 новых случаев меньше, чем в предыдущий день, что связано с сокращением тестирования на вирус в выходные дни, но почти вдвое больше, чем неделю назад. Органы здравоохранения подтвердили новую волну COVID-19, что связано с быстрым распространением нового варианта штамма коронавируса Омикрон ВА.5. Эксперты не исключают, что в августе суточное число инфицированных может возрасти до двухсот тысяч человек. На этой неделе правительство может ужесточить противовирусные меры. В тяжёлом и критическом состоянии находится 71 человек. Это на 4 человек больше, чем 9 июля. В результате осложнения хронических заболеваний, вызванных COVID-19, за минувшие сутки умерли 18 человек. Общее число умерших с начала пандемии – 24.661 человек. Коэффициент смертности составляет 0,13%.