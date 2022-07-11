РК, США и Япония укрепят сотрудничество в борьбе с угрозами

Photo : YONHAP News

Ядерные посланники РК, США и Японии подтвердили приверженность тесному трёхстороннему сотрудничеству в противостоянии угрозам со стороны Северной Кореи. Специальный представитель РК по вопросам мира и безопасности на Корейском полуострове Ким Гон, спецпредставитель США по северокорейским вопросам Сон Ким и директор департамента Азии и Океании МИД Японии Такэхиро Фунакоси встретились 8 июля на индонезийском острове Бали, где проходило заседание министров иностранных дел «Большой двадцатки». Они договорились активизировать сотрудничество в области безопасности перед лицом продолжающихся дестабилизирующих действий Пхеньяна в виде запусков баллистических ракет и киберактивности. Одновременно подтверждена приверженность дипломатическому решению проблем с помощью диалога,- сообщил представитель госдепартамента США Нед Прайс.