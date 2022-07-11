Realmeter: Рейтинг президента РК Юн Сок Ёля 37%

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57% южнокорейцев отрицательно оценивают работу Юн Сок Ёля на посту президента страны. Об этом свидетельствуют результаты опроса 2.524 взрослых жителей страны, проведённого c 4 по 8 июля агентством Realmeter. Лишь 37% респондентов удовлетворены работой главы государства. Аналогичный результат показал опрос, проведённый на прошлой неделе агентством Gallup Korea. Разрыв между положительной и отрицательной оценками составляет 20%, находясь за пределами допустимой погрешности. Уровень поддержки правящей партии Сила народа составил 40,9%, сократившись на 2,6% по сравнению с результатами предыдущего опроса. Уровень поддержки оппозиционной Демократической партии Тобуро увеличился на 1,5%, составив 34,2%. Погрешность при обработке данных может составить ±2% при уровне достоверности 95%. С подробностями можно ознакомиться на сайте Национальной комиссии по общественному мнению о выборах.