Кончина Синдзо Абэ может повлиять на экономику Японии

Photo : YONHAP News

Кончина бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ может повлиять на экономическую политику Японии. Об этом сообщается в информационной программе телевидения KBS со ссылкой на источники в Сеуле и Токио. Синдзо Абэ пришёл к власти в условиях экономических трудностей, которые в Японии назвали «двумя потерянными десятилетиями». В 2013 году он провозгласил новую экономическую политику, которая была названа «абэномикой». Она была направлена на повышение конкурентоспособности экспорта за счёт стимулирования экономики на основе низкой стоимости японской иены. Дешёвая иена помогла оживить экспорт в период восьмилетнего правления Синзо Абэ. Даже после того, как он ушёл в отставку, его экономическая политика продолжалась. Однако сразу после кончины Синдзо Абэ на японском фондовом рынке появились предпосылки изменения курса иены. По мнению профессора-японоведа Ли Чжи Пхёна из Университета иностранных языков Хангук, на смену «абэномике», которая была направлена на поддержку крупных компаний-экспортёров, может прийти политика «нового капитализма». Она предусматривает равномерное распределение средств между компаниями-производителями.