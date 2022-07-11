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Экономика

Доля экологически чистых машин превысила 30% автоэкспорта

Write: 2022-07-11 11:35:06Update: 2022-07-11 11:57:06

Доля экологически чистых машин превысила 30% автоэкспорта

Photo : YONHAP News

В период с января по май этого года южнокорейские производители экспортировали экологически чистые автомобили общей стоимостью 20 млрд 453 млн долларов. Это 30,3% от общего объёма южнокорейского автоэкспорта, сообщила 11 июля Корейская ассоциация международной торговли. Соответствующий показатель впервые превысил 30%. Кроме того, он вырос на 8,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Рост экспорта экологически чистых машин обусловлен оживлением глобального спроса, поскольку всё больше стран стремятся достичь углеродной нейтральности для борьбы с глобальным потеплением и изменением климата. Аналитики отмечают, что это соотношение резко выросло после того, как крупнейший южнокорейский автопроизводитель Hyundai Motor и дочерня компания Kia начали производить в США полностью электрические автомобили IONIQ 5 и EV6. 
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