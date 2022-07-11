Новый посол США прибыл в Сеул

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Новый посол США в РК Филип Голдберг прибыл 10 июля в Сеул, чтобы приступить к своим обязанностям. Пост главы американского диппредставительства оставался вакантным полтора года, после ухода в отставку бывшего посла Гарри Харриса одновременно с приходом в Белый дом Джо Байдена. «Для меня большая честь представлять американский народ и президента Байдена в этот очень важный момент в наших отношениях»,- сказал Филип Голдберг журналистам по прибытии в международный аэропорт Инчхон. Он добавил, что РК и США могут «многое сделать вместе как глобальные партнёры», обеспечив «ещё бóльшую безопасность и процветание для наших двух стран и народов». Голдберг также отметил, что РК вызывает восхищение во всём мире за «тяжёлый труд и изобретательность» её народа, а также за достигнутый прогресс в области науки, технологий и культуры.