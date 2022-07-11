РК и Эквадор возобновили переговоры по SECA

РК и Эквадор после шестилетнего перерыва возобновили переговоры по подготовке двустороннего соглашения о стратегическом экономическом сотрудничестве (SECA), которые пройдут с 11 по 21 июля как в очном режиме, так и в формате видеоконференции. Как сообщили в министерстве промышленности, торговли и энергетики РК, представители двух стран обсудят широкий круг вопросов, касающихся промышленных товаров, услуг, инвестиций, цифровой торговли, государственных закупок и таможенного оформления. Будут также затронуты вопросы сотрудничества в цепочках поставок, поскольку южноамериканская страна богата природными ресурсами. РК и Эквадор начали переговоры по подготовке соглашения о стратегическом экономическом сотрудничестве, варианта соглашения о свободной торговле, в 2016 году, проведя пять раундов переговоров.