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Корея: Юг-Север

Северная Корея оценивает отношения с Китаем как «нерушимые»

Write: 2022-07-11 12:58:18Update: 2022-07-11 12:59:15

Северная Корея оценивает отношения с Китаем как «нерушимые»

Photo : Getty Images Bank

Отмечая 61-ю годовщину с момента подписания договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Северной Кореей и Китаем, Пхеньян назвал свои отношения с Пекином «нерушимыми».  Встречи и переговоры, состоявшиеся между лидерами двух стран в последние годы, «продемонстрировали великое единство, способное противостоять любой буре», говорится в статье, опубликованной 11 июля главной северокорейской газетой «Нодон синмун». Северная Корея дорожит традициями дружеских связей с Китаем, сформированными в результате общей борьбы, и отношения между соседними странами будут подниматься на новый, более высокий уровень,- говорится в статье. Договор, подписанный 11 июля 1961 года, предусматривает  оказание друг другу военной и иной помощь в случае нападения на одну из стран. 
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