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Политика

Президент РК приостановил проведение утренних брифингов

Write: 2022-07-11 14:16:29Update: 2022-07-11 18:58:45

Photo : YONHAP News

11 июля президент РК Юн Сок Ёль принял решение приостановить проведение ежедневных кратких встреч с журналистами из-за вспышки COVID-19 в президентском пресс-центре. Утренние встречи у входа в здание администрации главы государства, когда Юн Сок Ёль отвечает на вопросы  журналистов по актуальным проблемам, стало традицией. После обнаружения очага инфекции в помещении пресс-центра, расположенном в том же здании, что и кабинет президента, было решено временно ограничить вход в здание. Освещение деятельности президента также будет «максимально сведено к минимуму», а брифинги пресс-секретаря главы государства будут проводиться по возможности в письменной форме. При этом администрация президента обещает оперативно предоставлять фото- и видеоматериалы, касающиеся  деятельности главы государства и его администрации, а также регулярно отвечать на вопросы журналистов. Сотрудники администрации президента работают на ограниченной площади, что способствует распространению инфекционных заболеваний. Они надеются на то, что журналисты проявят  понимание,- говорится в сообщении президентской пресс-службы. 
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