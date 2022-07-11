Президент РК приостановил проведение утренних брифингов

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11 июля президент РК Юн Сок Ёль принял решение приостановить проведение ежедневных кратких встреч с журналистами из-за вспышки COVID-19 в президентском пресс-центре. Утренние встречи у входа в здание администрации главы государства, когда Юн Сок Ёль отвечает на вопросы журналистов по актуальным проблемам, стало традицией. После обнаружения очага инфекции в помещении пресс-центра, расположенном в том же здании, что и кабинет президента, было решено временно ограничить вход в здание. Освещение деятельности президента также будет «максимально сведено к минимуму», а брифинги пресс-секретаря главы государства будут проводиться по возможности в письменной форме. При этом администрация президента обещает оперативно предоставлять фото- и видеоматериалы, касающиеся деятельности главы государства и его администрации, а также регулярно отвечать на вопросы журналистов. Сотрудники администрации президента работают на ограниченной площади, что способствует распространению инфекционных заболеваний. Они надеются на то, что журналисты проявят понимание,- говорится в сообщении президентской пресс-службы.