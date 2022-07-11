Президент РК провёл ежедневную встречу с журналистами

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12 июля президент РК Юн Сок Ёль фактически возобновил проведение ежедневных кратких встреч с журналистами, о временной приостановке которых было объявлено накануне в связи со вспышкой COVID-19 в президентском пресс-центре. Глава государства, соблюдая социальную дистанцию в 10 метров, ответил на ряд вопросов о противоэпидемических мерах и экономической ситуации. Юн Сок Ёль сказал, что после обнаружения очага инфекции в помещении пресс-центра, расположенном в том же здании, что и его кабинет, были приняты меры по обеспечению безопасности сотрудников администрации. Коснувшись противодействия новой волне заражений, о которой говорят эксперты, Юн Сок Ёль заявил, что соответствующий план будет согласован 13 июля центральным штабом по противодействию стихийным бедствиям, чрезвычайным ситуациям и катастрофам. Глава государства заявил, что простые граждане не должны понести ущерб в связи с экономическими угрозами. Отвечая на вопрос о том, состоится ли очередная краткая встреча с журналистами 13 июля, президент предложил провести её через несколько дней.