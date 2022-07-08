11 июля в РК 37.360 новых случаев COVID-19

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По данным Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний, 11 июля в стране зарегистрированы 37.360 новых случаев COVID-19. Нынешний показатель является максимальным с 11 мая. Число новых случаев в 2,9 раза больше, чем 10 июля. Оно почти вдвое превышает показатель предыдущего вторника. Органы здравоохранения подтвердили, что страна вступила в новую волну COVID-19, вызванную быстрым распространением нового варианта штамма Омикрон BA.5. Он более заразен по сравнению с более ранними версиями. Ожидается, что в ближайшее время Омикрон BA.5 станет доминирующим вариантом COVID-19. Правительство рассматривает новые антивирусные меры, о которых будет объявлено 13 июля. Одной из них может быть распространение второй ревакцинации, или четвёртой дозы вакцины против COVID-19, на всё население страны. В настоящее время она рекомендована только лицам старше 60 лет и другим группам высокого риска. В тяжёлом и критическом состоянии находятся 74 человека. Это на 3 человека больше, чем 10 июля. В результате осложнения хронических заболеваний, вызванных COVID-19, за минувшие сутки умерли 7 человек. Общее число умерших с начала пандемии – 24.668 человек. Коэффициент смертности составляет 0,13%.