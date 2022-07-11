В августе состоится туристический фестиваль «Seoul Festa 2022»

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С 10 по 14 августа в Сеуле будет проходить туристический фестиваль «Seoul Festa 2022». Об этом сообщил 12 июля журналистам мэр города О Сэ Хун, особо подчеркнув, что мероприятие станет началом восстановления туризма в Сеуле. Оно организовано совместно с туристическими компаниями, преодолевшими последствия пандемии коронавируса, в целях активизации местной экономики и реализации принципов сосуществования. 10 августа на стадионе Чамсиль пройдёт концерт известных артистов Rain и NCT Dream. 13 и 14 августа в Сеуле впервые состоятся гонки чемпионата формулы Е на автомобилях с электрическим приводом - SEOUL E-PRIX. С 10 августа будет проходить масштабная акция скидок Shopping Festa, в которой примут участие около 3 тысяч отелей, универмагов и других объектов. В парках вдоль берегов реки Ханган будут организованы спортивные соревнования и показы фильмов.