В РК растёт число пострадавших от жары

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В РК продолжается жаркая погода, которая усугубляется высокой влажностью. По этой причине растёт количество пострадавших от перегрева. По данным экстренных служб, с 20 мая по 10 июля зарегистрированы 508 вызовов, связанных с пострадавшими от жары. Это почти в четыре раза больше, чем за тот же период прошлого года. В больницы доставлен 451 пострадавший, что также примерно в четыре раза больше, чем в прошлом году. У наибольшего количества госпитализированных было диагностировано тепловое истощение. Далее следуют тепловые судороги, тепловой удар и обморок. Раннее наступление летней жары привело к тому, что с 20 мая по 10 июля от перегрева скончались шесть человек, что вдвое больше, чем за тот же период прошлого года. Экстренные службы призывают жителей страны по возможности не покидать помещения во время сильной жары, чаще пить воду и воздерживаться от работы на открытом воздухе.