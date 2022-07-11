Премьер-министр – глава делегации РК на похоронах Синдзо Абэ

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Правительство РК приняло решение направить на похороны бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ делегацию более высокого уровня, чем в подобных случаях прежде. Если раньше аналогичные делегации возглавляли министр иностранных дел или посол РК в Японии, то на этот раз главой делегации является премьер-министр Хан Док Су. В состав делегации входят также вице-спикер Национального собрания Чон Чжин Сок и депутаты парламента. Стоит отметить, что в последние две недели двусторонние встречи на высоком и высшем уровнях отменялись, однако контакты в многостороннем формате имели место. В этом свете решение южнокорейских властей может стать поводом к возобновлению двусторонних обменов. Между тем, вряд ли можно ожидать быстрых перемен в отношениях между Сеулом и Токио, учитывая, что на недавних парламентских выборах Либерально-демократическая партия одержала уверенную победу. Она выступает за изменение Конституции Японии. Синдзо Абэ поддерживал пересмотр девятой статьи конституции, которая провозглашает отказ государства от создания собственной армии и участия в войнах. Кроме того, сохраняются исторические споры между Сеулом и Токио. 11 июля поминальный алтарь, который установлен в Сеуле посольством Японии, посетили глава МИД РК Пак Чин и спикер Национального собрания Ким Чжин Пхё.