Более половины роста экономики РК приходится на экспорт

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В прошлом году вклад экспортной отрасли РК в рост экономики составил 2,1%, что больше половины от общего прошлогоднего роста, составившего 4,1%. Об этом сообщили 12 июля в Корейской ассоциации внешней торговли. Доля экспорта в общем объёме ВВП страны составила 37,9%. Это самый высокий показатель за последние пять лет. Сообщается также, что экспортная отрасль прямо и косвенно привела к созданию 4 млн 50 тыс. рабочих мест. Это на 17,8% больше, чем в 2020 году. Из общего количества занятого населения РК, составляющего 27 млн 270 тыс. человек, на экспортную сферу пришлись 14,9%. Это на 2,1% больше, чем в предыдущем году. Сообщается, что в условиях кризиса, вызванного пандемией коронавируса, экспортная отрасль выполняла роль двигателя экономического роста, а также источника рабочих мест.