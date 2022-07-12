В РК приняты дополнительные меры борьбы с COVID-19

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Правительство РК объявило о дополнительных мерах борьбы с COVID-19. Как заявил премьер-министр страны Хан Док Су, выступая 13 июля на заседании центрального штаба по противодействию стихийным бедствиям, чрезвычайным ситуациям и катастрофам, четвёртая доза вакцины против коронавируса рекомендована всем жителям страны в возрасте старше 50-ти лет, а также лицам старше 18-ти лет, имеющим хронические заболевания. Данное решение принято в связи с тем, что распространение нового подварианта вируса Омикрон BA.5 идёт гораздо быстрее, чем первоначально ожидалось. Сохранён обязательный семидневный карантин для пациентов с подтверждённым коронавирусом. Кроме того, будет увеличено число больничных коек для пациентов средней тяжести и медицинских учреждений, в которых будет осуществляться амбулаторное лечение инфицированных, болезнь которых протекает в лёгкой форме. В случае дальнейшего ухудшения эпидемической ситуации может быть рассмотрен вопрос об ужесточении мер социального дистанцирования,- отметил Хан Док Су.