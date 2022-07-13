В РК продолжается рост занятости населения

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По состоянию на конец июня текущего года, численность занятого населения составила в РК 28 млн 478 тыс. человек. Это на 841 тыс. человек больше, чем в июне прошлого года. Нынешний рост за июнь является максимальным за последние 22 года, сообщает Национальное статистическое управление. В целом рост занятости продолжается на протяжении последних 16 месяцев. Новые рабочие места созданы в сферах здравоохранения и социального обеспечения, транспортных и складских услуг, производственном секторе, гостиничном и ресторанном бизнесе. Уровень безработицы снизился на 0,8%, составив 3% трудоспособного населения. Численность экономически неактивного населения, то есть, тех, кто не работает и не ищет работу, а также не входящих в состав рабочей силы, составила 15 млн 882 тыс. человек. Это на 456 тыс. человек меньше, чем годом ранее. Число постоянных работников выросло на 899 тыс. человек. Одновременно количество временных работников сократилось на 53 тыс. человек, подёнщиков – на 79 тыс. человек.