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Политика

Замглавы МИД РК Ё Сын Бэ посетил Узбекистан

Write: 2022-07-13 11:00:44Update: 2022-07-13 11:03:04

Замглавы МИД РК Ё Сын Бэ посетил Узбекистан

Photo : YONHAP News

С 11 по 13 июля замминистра иностранных дел РК Ё Сын Бэ посетил Узбекистан. Визит приурочен к 30-летию установления дипотношений между двумя странами. Как сообщили в южнокорейском МИД, 12 июля Ё Сын Бэ встретился с заместителем министра иностранных дел Узбекистана Гайратом Фазиловым. Обсуждались вопросы развития двусторонних отношений, в том числе, контакты на высоком уровне и возобновление работы форума сотрудничества РК и Центральной Азии с участием пяти стран региона. Его очередное заседание планируется провести в этом году. Гайрат Фазилов приветствовал внешнюю политику нового правительства РК, в которой важное внимание уделено отношениям с Узбекистаном и странами Центральной Азии. В тот же день Ё Сын Бэ встретился с замминистра инвестиций и внешней торговли Узбекистана Лазизом Кудратовым. Он призвал власти страны оказать содействие южнокорейским компаниям в получении заказов и улучшении условий их работы. 
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