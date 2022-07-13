Перейти к меню Перейти к нужному тексту

Поиск новостей

Korean
Поиск новостей

Русский

About KBS Go to KBS
Go Top

В Корее

Суточное число новых случаев COVID-19 превысило 40 тысяч

Write: 2022-07-13 11:11:45Update: 2022-07-13 13:23:59

Суточное число новых случаев COVID-19 превысило 40 тысяч

Photo : YONHAP News

По данным Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний, 12 июля в стране зарегистрированы 40.266 новых случаев COVID-19. Данный показатель превысил 40 тысяч впервые за два месяца. Он вдвое больше, чем неделю назад, и почти в четыре раза превышает показатель двухнедельной давности. Таким образом, подтвердились прогнозы о стремительном росте темпов распространения COVID-19. Страна вступила в новую волну коронавируса, вызванную быстрым распространением нового варианта штамма Омикрон BA.5. Он более заразен по сравнению с более ранними версиями. В тяжёлом и критическом состоянии находятся 67 человек. Это на 7 человек меньше, чем накануне. В результате осложнения хронических заболеваний, вызванных COVID-19, за минувшие сутки умерли 12 человек. Общее число умерших с начала пандемии – 24.680 человек. Коэффициент смертности составляет 0,13%. 
Список

Рекомендуем

Close

В целях повышения качества услуг на нашем сайте используются cookie и другие инструменты. Продолжение использования этого сайта, представляется как соглашение с использованием этих инструментов и нашей политикой. Подробнее >