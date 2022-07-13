Суточное число новых случаев COVID-19 превысило 40 тысяч

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По данным Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний, 12 июля в стране зарегистрированы 40.266 новых случаев COVID-19. Данный показатель превысил 40 тысяч впервые за два месяца. Он вдвое больше, чем неделю назад, и почти в четыре раза превышает показатель двухнедельной давности. Таким образом, подтвердились прогнозы о стремительном росте темпов распространения COVID-19. Страна вступила в новую волну коронавируса, вызванную быстрым распространением нового варианта штамма Омикрон BA.5. Он более заразен по сравнению с более ранними версиями. В тяжёлом и критическом состоянии находятся 67 человек. Это на 7 человек меньше, чем накануне. В результате осложнения хронических заболеваний, вызванных COVID-19, за минувшие сутки умерли 12 человек. Общее число умерших с начала пандемии – 24.680 человек. Коэффициент смертности составляет 0,13%.