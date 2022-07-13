Сериал «Игра в кальмара» номинирован на премию «Эмми-2022»

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Южнокорейский сериал «Игра в кальмара» получил 14 номинаций телевизионной премии «Эмми-2022». Это лучший результат среди сериалов, снятых не на английском языке. Об этом стало известно после того, как 12 июля Американская телевизионная академия объявила список номинантов этого года. «Игра в кальмара» стал первым из неанглоязычных сериалов, номинированным на премию в категории «Лучший драматический сериал». Актёр Ли Чжон Чжэ вошёл в число претендентов на звание лучшего актёра в драматическом сериале. Его коллеги Пак Хэ Су и О Ён Су поборются за приз в номинации «Лучший драматический актёр второго плана», актриса Чон Хо Ён – в номинации «Лучшая драматическая актриса второго плана». Создатель сериала Хван Дон Хёк номинирован в двух категориях - «Лучшая режиссура драматического сериала» и «Лучший сценарий драматического сериала». Победители будут названы 12 сентября на церемонии вручения премии «Эмми».