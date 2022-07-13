Сеул вошёл в список World's Greatest Places журнала TIME

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12 июля американский журнал TIME опубликовал список «Величайших мест мира» (World's Greatest Places). В него вошли 50 городов мира, которые, по мнению международной сети корреспондентов и авторов журнала, стоит посетить в этом году. В список был включён Сеул, который авторы назвали «самым умным городом» (The smartest city). Сообщается, что мэрия южнокорейской столицы работает над разработкой виртуальной коммуникационной системы под предварительным названием Metaverse Seoul. Планируется запустить виртуальную туристическую зону, в которой можно будет познакомиться со знаковыми достопримечательностями города. Гости Сеула смогут ощутить уровень развития технологий, увидев беспилотные автобусы, автоматизированную систему въезда, а также роботов-уборщиков в международном аэропорту Инчхон. Сеул внесён также в список мировых лидеров по уровню развития общественного транспорта.