Банк Кореи повысил учётную ставку до 2,25%

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13 июля комитет по денежно-кредитной политике Банка Кореи принял решение о повышении учётной ставки на полпроцента, и теперь она составляет 2,25%. Предыдущее повышение ставки на четверть процента произошло 26 мая. С августа прошлого года она была повышена пять раз, в общей сложности на 1,75%. Нынешнее решение направлено на борьбу с инфляцией, которая в июне составила 6% в годовом исчислении под влиянием роста мировых цен на сырьё и зерновые. Это самый большой рост с ноября 1998 года. Ожидаемая инфляция, отражающая прогноз рост цен на год вперёд, увеличилась с 3,3% в июне до 3,9% в июле. Это максимальный показатель с апреля 2012 года. Эксперты полагают, что ещё одной причиной значительного повышения учётной ставки является рост базовой процентной ставки в США. Так, 14-15 июня Федеральная резервная система впервые с 1994 года повысила ставку на 0,75%. Повышение учётной ставки Банка Кореи на полпроцента позволило сократить разницу с американской ставкой. Это, по мнению экспертов, позволит сдержать отток капитала и замедлить дальнейшее ослабление корейской воны.