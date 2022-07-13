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Политика

РК примет участие в учениях Global Sentinel

Write: 2022-07-13 12:20:05Update: 2022-07-13 12:20:47

РК примет участие в учениях Global Sentinel

Photo : YONHAP News

РК примет участие в многонациональных командно-штабных учениях по космической безопасности Global Sentinel. Они пройдут с 25 июля по 3 августа под руководством Космического командования США. По официальным данным, в них примут участие 18 стран. Учения направлены на развитие сотрудничества в рамках совместных операций по обеспечению осведомлённости о космической обстановке. Южнокорейские военные планируют участвовать в Global Sentinel, чтобы подготовиться к рискам, связанным с возможными столкновениями и падениями космических аппаратов,- сообщил представитель министерства обороны.  Южнокорейские вооружённые силы будут представлять два офицера военно-воздушных сил, должностное лицо из Объединённого комитета начальников штабов и исследователь из Корейского института астрономии и космических наук. 
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