Rnsearch: Рейтинг президента РК 32,5%

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Лишь 32,5% южнокорейцев положительно оценивают работу Юн Сок Ёля на посту президента страны. Об этом свидетельствуют результаты опроса тысячи взрослых жителей страны, проведённого c 9 по 12 июля агентством Rnsearch. 63,5% опрошенных дали отрицательную оценку деятельности президента. Уровень поддержки снизился на 10,1% по сравнению с предыдущим опросом, проводившимся неделю назад, а отрицательная оценка выросла на 10,5%. В агентстве снижение связывают с влиянием таких факторов как отсутствие в правительстве конкретного органа, занимающегося решением экономических проблем, недовольство кадровой политикой и разлад внутри правящих сил. Уровень поддержки правящей партии Сила народа составил 37,2%, оппозиционной Демократической партии Тобуро – 35,9%. Погрешность при обработке данных может составить ±3,0% при уровне достоверности 95%. С подробностями можно ознакомиться на сайте Национальной комиссии по общественному мнению о выборах.