Юн Сок Ёль: Новая эпоха требует международного единства

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Пандемия коронавируса, нестабильность цепочек поставок и глобальный экономический кризис требуют тесного сотрудничества с мировым сообществом. Об этом заявил президент РК Юн Сок Ёль, выступая 13 июля на форуме СМИ. Он пообещал подготовить страну к «большому переходу» к новой эпохе, полагаясь на две основные составляющие – единство с мировым сообществом и экономику в интересах народа. По его словам, в новую эпоху комплексные угрозы касаются не какой-то отдельной страны. Глава государства также заявил, что союз РК и США, представляющий основу политики безопасности, базируется на таких общих ценностях как верховенство закона, демократия и права человека. Он отметил, что в ходе майской встречи с президентом США Джо Байденом была обозначена приверженность сотрудничеству в защите общих ценностей.