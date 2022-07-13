Посол США в РК: У Вашингтона нет лучшего партнёра, чем Сеул

Photo : YONHAP News

Новый посол США в РК Филип Голдберг назвал Сеул лучшим партнёром Вашингтона, выразив намерение расширять и углублять союз между двумя странами. Выступая 13 июля на приёме по случаю Дня независимости США, посол подчеркнул, что сейчас наступило время особенно больших надежд в отношениях между США и РК в самых разных аспектах. По словам Голдберга, США будут стремиться укреплять совместную безопасность, основы которой заложены 70 лет назад, чтобы вывести двусторонние отношения на уровень всеобъемлющего стратегического союза, основанного на общих ценностях, таких как демократия, верховенство закона и права человека. В ответной речи министр иностранных дел РК Пак Чин подчеркнул необходимость укрепления двустороннего альянса для преодоления различных региональных и глобальных проблем.