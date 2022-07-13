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Экономика

Правительство РК следит за стабильностью финансового рынка

Write: 2022-07-14 10:44:00Update: 2022-07-14 14:14:56

Правительство РК следит за стабильностью финансового рынка

Photo : YONHAP News

Правительство РК намерено противодействовать дестабилизации финансового рынка, чутко реагирующего на повышение учётной ставки и другие факторы. Об этом сообщил заместитель министра планирования и финансов РК Пан Ги Сон, выступая 14 июля на совещании по вопросам макроэкономики и финансов. По его словам, будут предприняты всевозможные усилия для минимизации отрицательного влияния внутренних и внешних факторов на финансовый рынок страны. Он отметил, что правительство усилит мониторинг за ситуацией на рынке. Описывая нынешнее положение дел, Пан Ги Сон указал, что сбои в цепочках поставок и рост мировых цен на нефть привели к высокой инфляции. Однако повышение учёной ставки, призванное смягчить инфляционный рост, вызывает опасения о возможности замедления темпов роста экономики. Комментируя повышение Банком Кореи учётной ставки на полпроцента, Пан Ги Сон отметил, что это решение отражает ожидания рынка. Кроме того, данный шаг позволил стабилизировать денежно-кредитную политику и финансовый рынок. 
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