13 июля в РК 39.196 новых случаев COVID-19

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По данным Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний, 13 июля в стране зарегистрированы 39.196 новых случаев COVID-19. Данный показатель на 1.070 меньше, чем в предыдущий день, но вдвое больше, чем неделю назад, и более чем в четыре раза превышает показатель двухнедельной давности. В связи с ускорением темпов распространения коронавируса правительство объявило о дополнительных мерах борьбы с COVID-19. Согласно им, четвёртая доза вакцины против коронавируса рекомендована всем жителям страны в возрасте старше 50-ти лет, а также лицам старше 18-ти лет, имеющим хронические заболевания. Прогнозируется, что в случае ускорения темпов распространения вируса суточный прирост числа заражённых может превысить 200 тысяч человек. При этом количество тяжелобольных пациентов может приблизиться к тысяче, а среднесуточная смертность может превысить 100 человек. Ожидается, что пик заболеваемости придётся на период с середины сентября по середину октября. Как ожидается, первая отечественная вакцина против коронавируса SKYCovione (스카이코비원) будет одобрена в ближайшее время к массовому применению. По словам представителя компании SK Bioscience, регулярные поставки вакцины могут начаться в августе.