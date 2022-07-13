На столичный регион РК обрушились проливные дожди

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13 июля на Сеул и провинцию Кёнгидо обрушились проливные дожди. По данным Центрального штаба по борьбе со стихийными бедствиями, чрезвычайными ситуациями и катастрофами, за сутки на острове Пэннёндо в Инчхоне выпало 276 мм, а в городе Квачхоне провинции Кёнгидо - 224,5 мм осадков. Во второй половине дня часть станции «Кванмён» скоростной железной дороги KTX оказалась затоплена, а в подземные помещения вместе с дождевой водой проникли грунт и песок с близлежащей строительной площадки. Частичное затопление железнодорожных путей в районе станции «Кымчхон кучхон» привело к сбоям в движении поездов по первой линии Сеульского метрополитена. Временно закрыт доступ к прогулочным зонам вдоль рек и ручьёв, включая ручей Чхонгечхон в Сеуле. Были отменены два внутренних авиарейса, приостановлено движение пассажирских судов на 14 маршрутах. По прогнозу Корейской метеорологической администрации, 14 июля дождевые облака сместились к югу, и дожди начались в провинциях Чолладо. Они сопровождаются сильными порывами ветра и грозами.