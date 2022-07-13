В 2021 году объём внешней торговли КНДР сократился на 17,3%

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В прошлом году объём внешней торговли КНДР сократился на 17,3% по сравнению с предыдущим годом, составив 713 млн долларов. 95,6% этого объёма пришлись на Китай. Такие данные представила 14 июля Корейская корпорация содействия внешней торговле и инвестициям (KOTRA). Северокорейский экспорт сократился на 8,2%, составив 81 млн 960 тыс. долларов, а импорт снизился на 18,4% и составил 631 млн 370 тыс. долларов. Северокорейская внешняя торговля сокращается ежегодно в связи с действием санкций ООН и закрытием границ из-за пандемии коронавируса. Помимо Китая, основными торговыми партнёрами Севера являются Вьетнам, Индия, Таиланд и Гонконг. Основным экспортным товаром является сталь, поставки которой составили 29 млн долларов. Более половины северокорейского импорта пришлись на нефть и нефтепродукты.