Перейти к меню Перейти к нужному тексту

Поиск новостей

Korean
Поиск новостей

Русский

About KBS Go to KBS
Go Top

Политика

Пол Лакамера считает необходимым проведение полевых учений

Write: 2022-07-14 12:25:23Update: 2022-07-14 12:38:14

Пол Лакамера считает необходимым проведение полевых учений

Photo : YONHAP News

Командующий объединёнными вооружёнными силами РК и США генерал Пол Лакамера считает необходимым проведение совместных учений. Выступая 13 июля на конференции лидеров стран Азии, генерал напомнил, что в настоящее время Сеул и Вашингтон проводят главным образом командно-штабные учения, однако существует необходимость обеспечить условия для полевых учений на земле, в море, воздухе, киберпространстве и космосе. Обсуждается возможность полевой фазы  совместных командно-штабных учений, которые будут проходить с 22 августа. Лакамера подчеркнул необходимость пристально следить не только за ядерным оружием Северной Кореи, но также за химическим и биологическим оружием. Генерал отметил важность трёхстороннего сотрудничества между РК, США и Японией ради сохранения мира и безопасности в Северо-Восточной Азии. Он сказал, что совместные учения могут проводиться не только на Корейском полуострове, но и в Японии и Индо-Тихоокеанском регионе. 
Список

Рекомендуем

Close

В целях повышения качества услуг на нашем сайте используются cookie и другие инструменты. Продолжение использования этого сайта, представляется как соглашение с использованием этих инструментов и нашей политикой. Подробнее >