Пол Лакамера считает необходимым проведение полевых учений

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Командующий объединёнными вооружёнными силами РК и США генерал Пол Лакамера считает необходимым проведение совместных учений. Выступая 13 июля на конференции лидеров стран Азии, генерал напомнил, что в настоящее время Сеул и Вашингтон проводят главным образом командно-штабные учения, однако существует необходимость обеспечить условия для полевых учений на земле, в море, воздухе, киберпространстве и космосе. Обсуждается возможность полевой фазы совместных командно-штабных учений, которые будут проходить с 22 августа. Лакамера подчеркнул необходимость пристально следить не только за ядерным оружием Северной Кореи, но также за химическим и биологическим оружием. Генерал отметил важность трёхстороннего сотрудничества между РК, США и Японией ради сохранения мира и безопасности в Северо-Восточной Азии. Он сказал, что совместные учения могут проводиться не только на Корейском полуострове, но и в Японии и Индо-Тихоокеанском регионе.