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Политика

Президент РК призывает поддержать уязвимые слои населения

Write: 2022-07-14 12:39:56Update: 2022-07-14 14:03:17

Президент РК призывает поддержать уязвимые слои населения

Photo : YONHAP News

Повышение учётной ставки - неизбежная мера, нацеленная на сдерживание инфляции, однако последствия данного решения не должны отразиться на уязвимых слоях населения. Об этом заявил президент РК Юн Сок Ёль, выступая 14 июля на заседании правительства, посвящённом ситуации в экономике. По его словам, власти займутся разработкой соответствующих мер, применяя имеющиеся финансовые ресурсы. Он отметил, что многие южнокорейцы испытывают трудности с возвратом кредитов, взятых на приобретение дома, развитие бизнеса и с целью инвестиций. По словам президента, Корпорация по управлению активами выкупит долги индивидуальных предпринимателей. В дальнейшем будут продлены сроки погашения кредитов, снижены процентные ставки. Президент подчеркнул, что ухудшение экономического положения простых граждан ударит по основам национальной экономики. Он призвал правительство уделить особое внимание поддержке простых граждан в условиях высоких цен и высокой учётной ставки. 
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