В РК сократилась международная мобильность населения

Photo : YONHAP News

В прошлом году в РК снизился уровень международной мобильности населения. Он представляет собой общее количество въезжающих в страну и выехавших из неё после пребывания более 90 дней. Учитываются как иностранцы, так и граждане страны. По данным Национального статистического управления, опубликованным 14 июля, в 2021 году уровень международной мобильности населения составил 887 тыс. человек. Это на 28,1% меньше, чем в предыдущем году. Данный показатель является самым низким с 2003 года, когда он составил 851 тыс. человек. Отметка ниже 1 млн человек зафиксирована впервые с 2004 года, а сокращение на 28,1% является самым большим с 2000 года, когда начался сбор соответствующей статистики. Эксперты считают, что ситуация связана с влиянием пандемии коронавируса. В прошлом году в РК прибыли 410 тыс., а выехали 476 тыс. человек. Чистый отток составил 66 тыс. человек.