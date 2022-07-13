Юн Сок Ёль: Кибербезопасность РК будет укрепляться

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Кибербезопасность является ключевым элементом национальной безопасности. В этой связи обороноспособность РК в киберпространстве будет укрепляться за счёт тесного сотрудничества между частным и государственным секторами экономики. Об этом заявил президент РК Юн Сок Ёль, выступая 13 июля на мероприятии в Кластере защиты информации в городе Соннаме провинции Кёнгидо. Оно было посвящено Дню информационной безопасности. По словам президента, будет создана система обмена информацией между частным и государственным секторами, которая позволит эффективно реагировать на киберугрозы и предотвращать потенциальные атаки. Он подчеркнул необходимость развития соответствующих технологий в условиях, когда враждебные действия всё больше носят характер гибридной войны. Юн Сок Ёль вручил награды специалистам и учёным, внёсшим вклад в развитие информационной безопасности.